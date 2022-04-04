İşlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da işlettiği kıraathanenin önünde otururken, taksiyle gelen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Muzaffer Kızıl (38), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Sunay Caddesi'nde meydana gledi. M.Ç.'nin kullandığı taksiyle gelen kişi, işlettiği kıraathanenin önünde arkadaşlarıyla oturan Muzaffer Kızıl'a tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Kızıl yere yığılırken, şüpheli ise geldiği taksiye binip kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Muzaffer Kızıl, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.