'İşletmelerin sosyal medyada etkileşimleri son 3 yılda yüzde 61 düştü'

Dijital pazarlama faaliyetlerinin unsurları arasında yer alan sosyal medya platformları, markaların hedef kitleleriyle etkileşim için kullandıkları kanalların başında geliyor. Markaların sosyal medya davranışlarını inceleyen '2023 Engagement Report' adlı raporda, işletmelerin sosyal medyadaki paylaşımlarının etkileşim oranlarının Instagram'da son 3 yılda yüzde 61 düştüğünü gösterdi.

Yazılım şirketi 'HubSpot'un internet uygulaması 'mention'la iş birliği sonucunda oluşturulan '2023 Engagement Report'u ve sosyal medya analitiği platformu 'Rival IQ' tarafından hazırlanan '2023 Sosyal Medya Karşılaştırma Raporu'nu Türkçeleştiren dijital pazarlama eğitmeni Oğuz Veli Yavaş, "Sosyal medya platformları, 2023'te pek çok marka için tüketiciyle kurulan dijital iletişimin merkezindeki yerini korudu. Her marka dijital pazarlama stratejilerinin uygulamaya konduğu sosyal medya kanallarında farklı içerik stratejileriyle var olmaya çalışsa da platformların politikaları, tüketicilerin beklentileri ve markaların içerik paylaşım sıklığı, etkileşim oranlarında belirleyici rol oynadı" diyerek raporlara dair değerlendirmelerini paylaştı.

14 FARKLI SEKTÖR 2 BİN 100 MARKA

14 farklı sektörden, 2 bin 100 markanın yaklaşık 37 milyon Instagram gönderisinin incelenmesiyle oluşturulan '2023 Engagement Report'tan faydalanarak 'Instagram Etkileşim Raporu'nu hazırladığını söyleyen Yavaş, "Markaların sosyal medyadaki paylaşımlarının etkileşim oranlarının Instagram'da son üç yıldır düşüşte olduğunu ve bu oranın yüzde 61'e ulaştığını gösterdi. Facebook ve Twitter'da etkileşimlerin sabit seyrettiğini kaydeden rapor, Instagram etkileşim oranlarındaki düşüşün yalnızca 2022'de yüzde 30, son 3 yılda ise toplam yüzde 61 oranında olduğunu tespit etti" dedi.

"REKABET HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

Sosyal medya platformları arasındaki rekabetin her geçen yıl daha da yoğun bir biçimde görüldüğünü belirten Yavaş, "Bu rekabet, platformların öne çıkardığı içerik formatlarını ve bu öne çıkarma algoritmalarını değiştiriyor. Örneğin Instagram kurulduğu zamanlarda bir fotoğraf ve statik görüntü paylaşım aracıyken, bugün TikTok, YouTube, Snap gibi rakiplerini geride bırakabilmek için dikey videoları önceliklendiriyor. Bunun yanı sıra Instagram içerik üreticileri daha çok içerik üretmeye teşvik eden ödüllendirmeler yaparken, işletmelerin de mevcut müşterilerini koruyabilmeleri ve satışlarını artırmaları için reklam vermeye teşvik ediyor. Organik etkileşimlerin işletme özelinde düşmesinin en temel sebebi budur" diye konuştu.

"DİKEY VİDEO, PLATFORMLAR ARASINDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATTI"

Dikey video formatının platformlar arasında yeni bir çağ başlattığını belirten Yavaş, "TikTok'a kıyasla daha steril bir içerik deneyimi vaat eden Instagram Reels, platformun en ilgi çekici gönderi türü olarak başı çekiyor. Dikey videoların Z kuşağına mensup kullanıcılar için arama motoru işlevi gördüğünü, kullanıcıların bir şeyi nasıl yapacaklarını Reels veya TikTok gibi mecralar üzerinden aramayı alışkanlık edindiğini düşündüğümüzde, markalar için bu formatın potansiyeli çok yüksek görünüyor. Türkçeleştirdiğimiz raporda 'Her marka Reel yayımlamalı' gibi, içgörülerden elde edilmiş trend önerilerine ulaşılabiliyor. Yine 2023 yılında Instagram'ın kendi yaptığı açıklamalar doğrultusunda tek bir içerik tipine bağlı kalınmaması gerektiğini, Carousel ve tek görsel içeriklerinin de içerik takvimine dahil edilmesi gerekiyor. İşletme, marka sahibi, girişimci ve dijital pazarlama profesyonellerinin kendi dillerinde daha rahat bilgi edinebilmeleri amacıyla Türkçeye çevirdiğimiz raporun tamamına internet sitemizden erişebiliyor" dedi.

"TWEET ATMA SIKLIĞI YAKLAŞIK YÜZDE 20 AZALDI"

Twitter'daki markalı içeriklerin etkileşim oranlarının büyük ölçüde sabit kaldığını ifade eden Yavaş, "Markaların tweet atma sıklığı tüm sektörlerde yaklaşık yüzde 20 azaldı. Medya sektöründeki şirketlerin ise ortalamadan 17 kat daha fazla tweet attığı görüldü. Twitter'ın son ayları oldukça çalkantılı geçirdi. Elon Musk'ın satın alma teklifi, teklifin geri çekilmesi, hissedarlar arasında yaşanan gerilimler, Twitter'ın satın alınması ve büyük ölçekli işten çıkarmalar gibi birbirini izleyen pek çok olay, Twitter'ın sadık kullanıcı tabanında erimeye yol açtı. Öyle ki pek çok marka da bu tartışmaların yaşandığı süreçte Twitter reklamlarını durdurma kararı aldı. Tüm bunları değerlendirdiğimizde, özellikle yatırım getirisini düşünen işletmeleri Twitter özelinde paylaşım sıklığının azalması şaşırtıcı değil" ifadelerini kullanarak konuşmasını sonlandırdı.