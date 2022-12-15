İşletmeler, Çin'in Kovid-19 Müdahalesini Optimize Etmesiyle Kaldıkları Yerden Devam Ediyor

7 Aralık'ta Çin'in Kovid-19 müdahalesini optimize etmek için yeni bir dizi önlemin açıklanmasının ardından, ülke çapında ticari işletmeler yeniden açılıyor.

7 Aralık'ta Çin'in Kovid-19 müdahalesini optimize etmek için yeni bir dizi önlemin açıklanmasının ardından, ülke çapında ticari işletmeler yeniden açılıyor.

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Pingyao antik kenti yeniden halka açıldı.

SES 1 (Çince): Qİ KANGNİNG, Turist:

"Dün Pingyao'nun resmi çevrimiçi platformundan bugün yeniden açılacağını öğrendim ve bir gecede buraya geldim. Bu antik kentin cazibesini yaşamak istiyorum."

SES 2 (Çince): QİAO ZHİXİANG, Pingyao Antik Kenti Manzara Noktası Yönetimi Limited Şirketi'nin Pazarlama Planlama Bölümü Operasyon Müdür Yardımcısı:

"Pingyao Antik Kenti Manzara Noktası, güvenli ve temiz ortamı ve mükemmel hizmetleriyle turistleri davet ediyor."

Guangzhou ve Wuhan gibi şehirler, tüketimi artırmayı amaçlayan kuponlar dağıttı.

Guangzhou'da içeride yemek servisi yakın zamanda yeniden başladı.

SES 3 (Çince): WU SHUWEİ, Guangzhou'da restoran sahibi:

"İşe yeniden başladığımız ilk gün, restoran yine misafirlerle doldu ve müşteriler masa için bile sıraya girdi. ve o zamandan beri her gün giriş için sırada bekleyen misafirlerimiz oldu.

Kovid karşıtı önlemler optimize edildikten sonra daha fazla müşteri çekme umuduyla 66 yuan ödeyerek 100 yuanlık bir kupon alınabilmesini sağlayan bir kampanya başlattık."

Rezervasyon kodları ve kimlik kartları ile turistler, Zhejiang eyaletinin Shaoxing şehrindeki manzara noktalarına girebilir.

SES 4 (Çince): FAN DAWEİ, Çin'in doğusundaki Shanghai'dan turist:

"Pandemi kontrol ve önleme tedbirleri başarılı sonuçlarla devreye alındı. İnsanlar bilinçli olarak tedbirlere uyuyor. Bu yüzden içim oldukça rahat."

SES 5 (Çince): JİN XUELİN, Çin'in doğusundaki Shanghai'dan turist:

"Buraya Shanghai'dan otomobille gelmek rahat. Yol boyunca trafik sakindi. Umarım her şey daha iyi olur."

SES 6 (Çince): CHEN PİNGPİNG, Shaoxing'deki Lu Xun'un Eski Konutunun Yönetim Direktörü Yardımcısı

"Öncesine kıyasla, manzara noktamıza gelen ziyaretçi sayısında kademeli bir toparlanma görüldü. Bilet gişelerinde ve manzaralı alan içinde turistlere dezenfektan ve dezenfekte edici mendiller sunmak gibi Kovid önleme çalışmalarını hala sürdürüyoruz."

SES 7 (Çince): HU XİUWEİ, Shaoxing Müzesi Sosyal İşler Departmanı Müdür Yardımcısı:

"Artık ziyaretçiler rezervasyon yaptırdıktan sonra müzemize gelebilirler. Kovid müdahalesi bir ölçüde optimize edilmiş olsa da, ziyaretçilere maskelerini düzgün bir şekilde takmalarını, sosyal mesafeyi korumalarını ve kendi sağlıklarından sorumlu olmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinzhong, Guangzhou ve Shaoxing'den bildiriyor. (XHTV)