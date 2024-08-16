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İşletmeciyi Tabanca ile Vuran Şüpheli Yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir işletmeciyi tabanca ile vurarak yaralayan T.U., olaydan 9 gün sonra yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan T.U., tutuklandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir işletmeciyi tabanca ile vurarak yaralayan T.U., olaydan 9 gün sonra yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan T.U., tutuklandı.

Olay, geçen 6 Ağustos'ta İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre T.U., iş yerinin önüne gelerek bir süre oturanlarla sohbet etti. Kısa bir süre sonra tekrar iş yeri önüne gelen T.U., işletmeci D.B.'ye tabanca ile 3 el ateş ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı. Karın boşluğuna isabet eden kurşunlarla yaralanan D.B.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. D.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise çevre ve iş yerinde incelemede bulundu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos günü düzenledikleri operasyonla T.U.'yu saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.U., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yaralanan D.B.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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