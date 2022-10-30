İşletmeci Alper Eken Cihangir Özdogru Samet Gülmez'den Etilere Yeni Gözdesi olacak mekan açtılar. Şimdiden Etiler'in gözde mekanı olan yepyeni konseptli mekan, İstanbul'a yeni bir soluk getirdi.

İşletmeci Alper Eken Cihangir özdogru Samet Gülmez'den Etilere yeni Gözdesi olacak mekan açtılar. Şimdiden Etiler'in gözde mekanı, İstanbul'a yeni bir soluk getirdi.

Yaptıkları işlerle sürekli başarıyı hedefleyen ünlü işletmeciler Samet Gülmez ve Alper Eken Cihangir özdogru yine gece hayatının nabzını tutuyor. Başarılı işletmeciler Alper Eken Samet Gülmez Cihangir özdogru bu yeni mekanın açılışını gerçekleştirirken yine ilk hedeflerinin müşteri memnuniyeti olduğunun altını çizdi.

Her hafta Türkçe Pop ve RNB müziğin eşsiz eserlerini İstanbullularla buluşturmayı hedefleyen ünlü işletmeciler kendilerini yalnız bırakmayan ve mekanı tıka basa dolduran müşterilerine de teşekkürlerini iletti.