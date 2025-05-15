İşletme Sahibine İftira Suçundan Tutuklama

İşletme Sahibine İftira Suçundan Tutuklama
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İstanbul'da, hapis cezasını para karşılığında kaldırttığı iddia edilen bir işletme sahibi, 'iftira' suçlamasıyla tutuklandı. Şile'de yakalanan G.G., resmi belgede sahtecilik suçundan ceza almıştı.

İstanbul'da, hakkındaki hapis cezasını 2,5 milyon dolar karşılığında kaldırttığını iddia eden işletme sahibi, "iftira" suçundan tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı ulusal basın yayın organlarında yer alan, "Şile Karamandere Mahallesi'ndeki bir işletme sahibinin hapis cezasını kaldırtmak için Küçükçekmece Adliyesine 2,5 milyon dolar verdiği" iddialarıyla ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, G.G. adlı işletme sahibinin 7 Şubat 2022'de işlediği "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 Haziran 2024'te 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve cezanın adli makamlarca 15 Kasım 2024'te kaldırıldığı tespit edildi.

Şile'de yakalanan şüpheli, "iftira" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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