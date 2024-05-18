Islamic Relief Türkiye, Kahramanmaraş'ta 2 ilkokul ve anaokulu yapacak

İnsani yardım kuruluşu Islamic Relief Worldwide'ın Türkiye partneri Islamic Relief Türkiye, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 2 ilkokul ve anaokulu yapacak.

Islamic Relief Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından bölgede yoğun insani yardım çalışmalarında bulunan kuruluş, yeni bir proje için harekete geçti.

Islamic Relief Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında Kahramanmaraş'ta 16 ve 8 derslikli 2 ilkokul ve 4 derslikli anaokulu inşa edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Islamic Relief Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Akçelik, depremzedelerin yanında olma ve eğitim hayatlarına katkı sağlama konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Akçelik, inşa edilecek okulların 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında hizmete girmesinin hedeflendiğini aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede ayni ve nakdi yardımlar, yetim destekleme çalışmaları, tarım ve hayvancılık ile ilgili kalkınma destek programları, okul inşası çalışmaları gibi çeşitli projeler hayata geçiren kuruluş, insani yardım çalışmalarını da sürdürüyor.