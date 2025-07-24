İslami İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'in Batı Şeria İlhakına Kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Meclisi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen önergeyi onaylamasını kınayarak bunun işgali perçinlemeyi ve iki devletli çözümü baltalamayı amaçlayan tehlikeli bir adım olduğunu bildirdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "işgalci İsrail'in, Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında herhangi bir egemenliği olmadığı" ifade edildi.

İsrail Meclisi'nin Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen önergeyi onaylamasını kınayan İİT, bunun işgali perçinlemeyi ve iki devletli çözümü baltalamayı amaçlayan tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

İsrail işgalinin ve yerleşimlerin yasa dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen tavsiye kararı gereğince bu işgalin sonlandırılması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme, Filistin halkının haklarını desteklemek için gerekli siyasi ve yasal önlemleri alma çağrısı yinelendi.

İsrail Meclisi, dün düzenlenen oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oyladı.

Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullandı.