Dekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildi - Haberler

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Dekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildi

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Korkmaz'ın cenazesi, Ordu Gölköy Devlet Hastanesi morgundan alınarak kara yolu ile Aksaray Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Korkmaz'ın naaşı, Ervah Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Korkmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, öğrenciler ve çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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