İslami değerlere hakaret eden kişi gözaltına alındı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada islami değerlere hakaret eden kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada yer alan bir röportajda islami değerlere saldıran şahsın gözaltına alındığını belirten Ali Yerlikaya, şahıs hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir."