İslami Dayanışma Oyunları'na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu katılacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı, yarın Konya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

'5'inci İslami Dayanışma Oyunları', 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek. Programın açılış töreni, yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende, Lübnan asıllı İsveçli müzisyen Maher Zain konser verecek, video mapping, dron ve ışık gösterileri yapılacak. Açılış seremonisinde ilk olarak dansçılar '5'inci İslami Dayanışma Oyunları' logosunun koreografisini sergileyecek. Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021'i simgeliyor. Logo aynı zamanda Arapça 'kardeş' anlamına gelen ' ? ? ' kelimesi yer alıyor.