İslami Cihad, Suriye'de bir komutanının suikastla öldürüldüğü gerekçesiyle İsrail'i suçladı

Filistinli gruplardan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Suriye'de bir komutanlarının suikast sonucu yaşamını yitirdiğini, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia etti.

Filistinli gruplardan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Suriye'de bir komutanlarının suikast sonucu yaşamını yitirdiğini, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia etti.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, Ali Remzi el-Esved (31) isimli komutanın, başkent Şam kırsalında uğradığı "korkakça suikast" neticesinde bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, suikastta İsrail'in parmağı olduğu belirtildi.

İslami Cihad Hareketinin resmi internet sitesinde de Esved'in ölümü üzerine taziye mesajı yayımlandı.

İslami Cihad'dan yapılan açıklamada, Esved'in "siyonist düşmanın ajanları" tarafından öldürüldüğü, bu çirkin suçun sorumlusunun İsrail olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına ve direnişe yönelik işlediği tüm suçlarla mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Esved, 1948'de İsrail'in Hayfa'dan tehcir ettiği ailesiyle Suriye'ye yerleşmiş ve Kudüs Seriyyeleri saflarına katılmıştı.