İslami Cihad: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara roketlerle karşılık verdik

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılara İsrail kentlerini roketlerle hedef alarak karşılık verdiklerini bildirdi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de İslami Cihad'ın üst düzey kadrosunun hedef alındığı saldırılara karşılık İsrail'in Usdud (Aşdod) ve Askalan (Aşkelon) kentlerine roketler atıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail kentlerine yönelik roketli saldırıların Kudüs Seriyyeleri ve Halk Direniş Komiteleri'nin silahlı kanadı Nasır Selahaddin Tugayları tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı noktalarından İsrail tarafına bir dizi roket atıldı.

İslami Cihad'dan yapılan bir diğer açıklamada da "İsrail'e en doğru yanıtın roketlerle verileceği" ifade edildi.

Roketlerin fırlatıldığı Gazze Şeridi semalarında ise İsrail'e ait savaş ve keşif uçakları uçuş yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail'in salı gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların yanı sıra İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 ismin de yer aldığı 28 Filistinli öldü, 80 Filistinli yaralandı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail'e yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık verdi.