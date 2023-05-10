İslami Cihad, İsrail'in evlere saldırmayı sürdürmesi durumunda misliyle karşılık vereceklerini duyurdu

İslami Cihad Hareketi, İsrail'i Gazze Şeridi'nde evlere saldırmaya devam etmesi durumunda misliyle karşılık vereceklerini açıkladı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki evleri bombalaması üzerine İslami Cihad Hareketinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in bölgede evleri bombalamaya devam etmesi durumunda Tel Aviv ve İsrail'in iç kesimlerine misilleme saldırılarının düzenleneceği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde iki evi bombaladığı bildirildi.

Saldırılarda Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesiyle kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde birer evin tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Yaralananın olmadığı saldırılar nedeniyle yıkılan evlerin çevresinde maddi hasarın meydana geldiği ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana devam ettiği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 kişi ölmüş, 64 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.