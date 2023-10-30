İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Lübnan sınırı yakınında İsrail güçleriyle çıkan silahlı çatışmada iki üyesinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İslami Cihad Hareketi, İsrail askerleriyle çıkan silahlı çatışmada iki üyesinin öldüğünü duyurdu

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Lübnan sınırı yakınında İsrail güçleriyle çıkan silahlı çatışmada iki üyesinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistin'den gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansına göre, Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Lübnan sınırına yakın Hanita bölgesinde çıkan silahlı çatışmada iki üyesinin şehit olduğunu duyurdu,

Haberde, hayatını kaybeden Kudüs Seriyyeleri üyesi İbrahim Muhammed Osman ve Mustafa İzzeddin Hasaneyn'in fotoğrafları da yer aldı.