İslami Cihad Hareketi, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimini hedef aldığını açıkladı
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İslami Cihad Hareketi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Dotan Yahudi yerleşim birimine yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu.
İslami Cihad Hareketi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Dotan Yahudi yerleşim birimine yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu.
İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Tugayları'na bağlı Cenin Taburu'nun Batı Şeria'daki Dotan Yahudi yerleşim birimini hedef alan saldırılar düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehri yakınlarında bulunan Dotan Yahudi yerleşim birimine "yoğun ateş açıldığı ve isabet sağlandığı" kaydedildi.
Saldırının İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Tarık İzzeddin ve arkadaşlarının İsrail tarafından sabah saatlerinde öldürülmesine karşılık yapıldığı vurgulandı.
İsrail ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
İsrail'in Gazze saldırısında 15 kişi öldü
İsrail'in düzenlediği son saldırıyla bugün Gazze Şeridi'nde, yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e, yaralananların sayısı ise 22'ye yükseldi.
Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.
Öte yandan İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 12 Filistinli gerçek mermiyle, 3 kişi de plastik mermiyle yaralanmıştı.