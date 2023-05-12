İslami Cihad, Gazze'de evlerin bombalanmasına misilleme yapacaklarını duyurdu

İslami Cihad Hareketi, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 4 evi bombalamasına karşı İsrail'in iç kesimlerine misilleme saldırıları düzenleyeceğini açıkladı.

İslami Cihad'dan konuya ilişkin kısa bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun sivillerin evlerini hedef almasına misilleme olarak İsrail'in iç kesimlerine saldırıların artırılacağı ifade edildi.

İsrail ordusunun dördüncü gününde de saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının bombardımanında 4 ev yıkılmıştı.

Kudüs Seriyyeleri, İsrail askerlerini hedef aldı

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail askerlerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerleri ve araçlarından oluşan topluluğun ağır kalibreli silahlarla hedef alındığı belirtildi.

Saldırının nerede yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada, isabetli atışların yapıldığı ve yaralanmaların olduğu doğrulandı.

Öte yandan, AA muhabiri İsrail askerlerinin konuşlandığı Gazze sınırındaki Nahal Oz bölgesinde yoğun siyah dumanların yükseldiğini aktardı.

İsrail tarafından ise saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.