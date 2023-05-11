İslami Cihad: Ateşkes için İsrail'in 'suikastlarını' durdurmaya mecbur bırakılması gerekiyor

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için İsrail'in "suikastlarına" son vermeye mecbur bırakılması gerektiğini belirtti.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki direniş gruplarıyla İsrail arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabalara dair herhangi bir gelişme gözlemlemediğini söyledi.

Mısır'ın Gazze'de ateşkes için Filistinli gruplarla ateşkes için çabalarını sürdürdüğünü belirten Şihab, İslami Cihat Hareketi yöneticilerinden Muhammed el-Hindi'nin Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve gelişmeleri görüşmek için gün içerisinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği bilgisini paylaştı.

Şihab "Gazze'de ateşkese varmak için İsrail'in suikastlarını durdurmaya mecbur bırakılması gerektiğini" vurguladı.

İsrail: Ateşkes konusunda zorluklar var ama hala mümkün

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) İsrailli siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberde, Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen Gazze'de ateşkes sağlanması konusundaki görüşmelerin bazı zorluklarla karşılaştığı ancak bunun hala mümkün olduğu kaydedildi.

Haberde, İslami Cihad Hareketinin ateşkes için Hıdır Adnan'ın naaşının teslim edilmesi, Batı Şeria'daki tasfiyelerin durdurulması ve gelecek hafta Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yapılması planlanan medya eyleminin iptal edilmesi şartlarını öne sürdüğü aktarıldı.

İsrail Kanal 12 televizyonunun İsrailli güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde ise Gazze Şeridi'nden ateş açılmazsa İsrail'in de saldırmayacağı ifade edildi.

Haberde, "sükunetin, sükunetle karşılanacağı" belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında uluslararası taraflar aracılığıyla yürütülen ateşkes müzakereleri ise sonuç vermemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun 9 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükselmişti.