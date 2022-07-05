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İSLAMABAD - Türkiye ile Pakistan, savunma ve güvenlik iş birliğini görüştü

AA - Güncel
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Pakistanlı mevkidaşı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ile savunma ve güvenlik iş birliğini görüştü.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Pakistanlı mevkidaşı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ile savunma ve güvenlik iş birliğini görüştü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre Orgeneral Avsever, Orgeneral Bacva ile Ravalpindi'de bir araya geldi.

Görüşmede, savunma ve güvenlik iş birliği ele alınırken, karşılıklı ve mesleki çıkar konuları da masaya yatırıldı.

Bacva, Pakistan'ın derin tarihi, kültürel ve dini bağlara sahip Türkiye ile ilişkilere son derece önem verdiğini söyledi.

Her iki taraf, özellikle eğitim ve terörle mücadelede askeri ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

AA / Güncel

musa avsever Pakistan Türkiye Güncel Haberler

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