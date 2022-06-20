İSLAMABAD - Pakistan'daki Afgan mülteci çocukların çoğu eğitim alamıyor

Pakistan'da kamplarda yaşayan Afgan mülteci çocuklar, yetersiz eğitim olanaklarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Sovyetlerin 1979'da Afganistan'ı işgalinin hemen ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın dışında kurulan Afgan Basti Kampı'nda yaklaşık 30 bin mülteci yaşıyor.

Eğitim çağında yaklaşık 5 bin çocuğun yaşadığı kampta, sadece iki okul bulunuyor. Bu okullarda ise toplamda 400 öğrenci eğitim görüyor.

Afgan kampındaki okulda öğretmen olarak görev yapan Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda 4 sınıfın bulunduğunu ancak yeterli masa ve sandalyeye sahip olmadıklarını söyledi.

Ali, bu sebeple bazı öğrencilerin okulun bahçesine serilen hasırların üzerinde eğitim aldıklarını ifade ederek hava sıcaklıklarının artmasıyla bahçeyi de kullanamadıklarını vurguladı.

Elektrik olmaması sebebiyle sıcak havalarda fanların çalışmamasının önemli bir sorun olduğuna işaret eden Ali, "Elektrik ve temiz su konusunda problem yaşıyoruz." dedi.

Aileler okul için istekli ancak imkanlar kısıtlı

Ali, kamptaki ailelerin çocuklarını okula göndermek istediklerini ancak yeterli yerleri olmadığı için daha fazla öğrenci alamadıklarını söyledi.

Kampta iki okul olduğuna işaret eden Ali, yaklaşık 5 bin çocuk içerisinden 400'ünün eğitim gördüğünü ve geri kalanının eğitim imkanından yoksun olduğunu kaydetti.

Olumsuz çevre koşulları

Öte yandan, kamptaki olumsuz çevre koşulları da dikkat çekiyor.

Asfalt yolun olmadığı kampta, su ve kanalizasyon altyapısı da bulunmuyor. Altyapı yetersizliği sebebiyle pis sular sokaklardan akıyor.

Bu durum başta buralarda oynayan çocuklar olmak üzere kamp sakinlerinin sağlığına yönelik de tehdit oluşturuyor.

Pakistan'da 54 Afgan mülteci kampı bulunuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, 2019 sonu itibarıyla Pakistan'da 1,4 milyondan fazla kayıtlı Afgan mülteci bulunuyor. Pakistan hükümeti ise kayıt dışı mültecilerle bu sayının 4 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

Afgan mültecilerinin yüzde 69'u kent ve kent çevrelerindeki varoş bölgelerde yaşarken, kalanı ise kendileri için kurulan 54 mülteci kampında hayat sürüyor.