İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi - Haberler

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İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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AA Muhabirinin anonsu Başbakan Han'ın destekçilerinin sloganları Muhalefet destekçilerinin sloganları Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi.

AA Muhabirinin anonsu

Başbakan Han'ın destekçilerinin sloganları

Muhalefet destekçilerinin sloganları Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclisi önünde destek gösterisinde bulundu. Güvensizlik oylamasının reddedilmesini protesto eden muhalefet destekçileri ise parlamento önünde hükümet karşıtı sloganlar attı.

İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi

İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi

İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Muhalefet, Başbakan, Pakistan, Güncel, Haberler

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