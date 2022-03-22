İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : "(Ukrayna) Herkesin birinci amacı ateşkes olmalı"
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı oturumuna katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı oturumuna katıldı. Çavuşoğlu oturum sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.