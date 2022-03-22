İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Bakan Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi tarafından karşılanması İki bakanın el sıkışarak poz vermesi İSLAMABAD - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48.
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi
Bakan Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi tarafından karşılanması
İki bakanın el sıkışarak poz vermesi İSLAMABAD - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılandı.