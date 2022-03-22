İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da - Haberler

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İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da

AA - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Bakan Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi tarafından karşılanması İki bakanın el sıkışarak poz vermesi İSLAMABAD - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi

Bakan Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi tarafından karşılanması

İki bakanın el sıkışarak poz vermesi İSLAMABAD - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılandı.

İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da

İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da

İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da

AA / Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Güncel, Haberler

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