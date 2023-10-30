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İslamabad'daki "Pakistan Anıtı" Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

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Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki "Pakistan Anıtı", Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü münasebetiyle Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırdı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki "Pakistan Anıtı", Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü münasebetiyle Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırdı.

İslamabad'a hakim bir noktadaki Şakarparian Tepeleri'nde bulunan Pakistan Anıtı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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