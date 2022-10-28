İslamabad'daki "Pakistan Anıtı" Türk bayrağının renklerine büründü Güncel Haberler Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki "Pakistan Anıtı" Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının rengine büründü. Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki "Pakistan Anıtı" Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının rengine büründü. İslamabad'a hakim bir noktadaki Şakarparian Tepeleri'nde bulunan Pakistan Anıtı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Anıta Türk bayrağının renklerinin yansıtılması güzel görüntülere sahne oldu. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Pakistan Güncel Haberler

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