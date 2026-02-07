Haberler

Pakistan'da camide cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda ölü sayısı 36'ya çıktı

Güncelleme:
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da camide düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı. Saldırının DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün camide cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden (PIMS) başkent İslamabad'daki saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 36'ya çıktığı, bazı yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan yetkililer, ön soruşturma sonucu saldurganın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunun ve Afganistan'a birçok kez seyahat ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Associated Press'in (AP) haberinde saldırıyı terör örgütü DEAŞ bağlantılı grubun üstlendiği bildirildi.

Saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı

Pakistan İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver ve Nowshera bölgelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kanıtlar, saldırının planlama, eğitim ve yönlendirme süreçlerinin DEAŞ tarafından Afganistan'da yürütüldüğünü ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide patlama meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 31 kişinin hayatını kaybettiği ve 169 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
