İslamabad'da 'Türkiye-Pakistan Diplomatik İlişkileri' konferansı düzenlendi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Ulusal Modern Diller Üniversitesinde (NUML), "Türkiye- Pakistan Diplomatik İlişkileri" konferansı düzenlendi.

Üniversitenin Türkçe Bölümü'nde gerçekleştirilen konferansta, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Emel Derinöz Tekin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri tarihi boyutlarıyla ele alan bir konuşma yaptı.

Tekin, daha önce çalıştığı farklı ülkelerden de örnekler vererek Türkiye ile Pakistan arasındaki yakınlığın başka ülkeler arasında olmadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Pakistan'ın yaptığı yardımlara atıfta bulunan Tekin, "Pakistan, tahmin ettiğimizin, bildiğimizin çok ötesinde yardım etti. Türk halkına yardım etmek için parmağındaki yüzüğü hediye edenler oldu." ifadelerini kullandı.

Tekin, Türkiye ile Pakistan arasındaki benzersiz ilişkiye deprem sürecinde yakından tanık olduğunu dile getirerek, üst düzey devlet yetkililerinden sokaktaki vatandaşa kadar bu desteği gördüklerini kaydetti.

Soru cevap kısmıyla sona eren konferansın ardından Tekin'e plaket takdim edildi.