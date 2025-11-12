İslamabad'da Patlama: 12 Ölü, 38 Yaralı

İSLAMABAD, 12 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki patlama yerinde kullanılamaz hale gelen bir araç görülüyor, 11 Kasım 2025.

Pakistan'da polis kaynakları Xinhua'ya yaptığı açıklamada, salı günü öğleden sonra İslamabad'daki bölge mahkemelerinin önünde meydana gelen patlamada en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)