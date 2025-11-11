İslamabad'da Mahkeme Binası Yakınında Patlama: 6 Ölü, 12 Yaralı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir mahkeme binası yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberinde mahkeme binasının yakınlarında park halindeki araçta patlama meydana geldiği belirtilirken, Geo TV'nin haberinde canlı bomba saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.