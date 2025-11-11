Haberler

İslamabad'da İntihar Saldırısı: 12 Ölü, 27 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mahkeme binası yakınlarında meydana gelen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Saldırı sonrası güvenlik güçleri bölgeyi kordona aldı ve soruşturma başlatıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkeme binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.

Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, intihar saldırısını şiddetle kınadı.

Zerdari, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pakistan Savunma Bakanı Asıf, saldırıyı "Afganistan'dan bir mesaj" olarak yorumladı

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş halindeyiz. Pakistan ordusunun Afganistan-Pakistan sınırında ve Belucistan'ın uzak bölgelerinde bu mücadeleyi verdiğini düşünenler bugün İslamabad'da bölge mahkemesindeki intihar saldırısını uyanış çağrısı olarak görmeli." ifadelerine yer verdi.

Bu ortamda Afganistan yönetimi ile "başarılı müzakere umudunu korumanın nafile olduğunu" savunan Asıf, saldırıyı Kabil'den bir mesaj olarak yorumladı.

Asıf, "Pakistan buna yanıt verecek güce sahiptir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.