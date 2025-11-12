Haberler

İslamabad'da İntihar Bombası ile Saldırı: 12 Ölü, 27 Yaralı

Güncelleme:
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mahkeme binası önünde gerçekleşen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen Camaat-ul-Ahrar örgüt içindeki bazı komutanlar tarafından reddedildi. Pakistan içişleri bakanı, saldırının Hindistan destekli unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

(ANKARA) - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir intihar bombacısı mahkeme binası önünde polis aracını hedef aldı. Olayda 12 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Saldırıyı, Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Camaat-ul-Ahrar (TTP) üstlense de örgüt içinden bazı komutanlar bu iddiayı reddetti. Saldırıdan Hindistan da sorumlu tutulurken; Hindistan bu suçlamayı "temelsiz" olarak nitelendirerek, reddetti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, dün mahkeme binasının önünde bir intihar bombacısı polis aracının yanında kendini patlattı; olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Bu olay, ülke genelinde artan şiddetin son örneği oldu.

TTP lideri Ömer Mukkaram Hurasani, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Ancak, örgütün önde gelen komutanlarından Sarbakaf Mohmand bu iddiayı reddetti.

Pakistan İçişleri Bakanı Naqvi: "Hindistan destekli unsurlar ve Afgan Talibanı temsilcileri saldırıyı gerçekleştirdi"

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, saldırının Pakistan Talibanı ile bağlantılı "Hindistan destekli unsurlar ve Afgan Talibanı temsilcileri" tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken; yetkililerin patlamanın "tüm yönlerini araştırdığını" söyledi.

Naqvi, "Saldırgan, mahkeme binasına girmeye çalıştı ancak başaramayınca bir polis aracını hedef aldı" dedi ve canlı bombanın ölen 12 kişiye dahil edilmediğini belirtti. Naqvi ayrıca, saldırganın güvenlik kamerası görüntülerinde de görüldüğünü ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishak Dar, İslamabad'da düzenlenen Parlamentolararası Meclis Başkanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İslamabad ve Güney Veziristan'daki saldırıların ülkesinin "ulusal kararlılığını" sarsmayacağını söyledi. Dar, "Çok açık konuşayım, bu korkakça eylemler, bu tehditle (terörizm) mücadele etme konusundaki ulusal kararlılığımızı asla sarsmayacak veya zayıflatmayacaktır.Bu saldırılar, diyalog, anlayış ve ortaklığın barış ve güvenliğe giden tek sürdürülebilir yol olduğu yönündeki inancımızı daha da pekiştirdi" dedi.

Hindistan'a suçlama

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, en az 12 kişinin öldüğü saldırının yanı sıra Güney Veziristan'daki Cadet College Wana'ya yapılan önceki saldırıdan da Hindistan'ı sorumlu tuttu. Bunun üzerine Yeni Delhi, bu iddiayı "temelsiz" olarak nitelendirdi ve reddetti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaswal, yaptığı açıklamada, "Hindistan, açıkça çılgına dönmüş Pakistan liderlerinin yaptığı temelsiz ve asılsız suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Uluslararası toplum gerçeklerin farkında ve Pakistan'ın çaresizce uyguladığı dikkat dağıtma taktiklerine aldanmayacaktır" dedi.

Saldırı, ABD, Çin, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke tarafından kınandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunarak "terörün tüm faillerinin hesap vermesi gerektiğini" yinelediğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
