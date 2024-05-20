İslamabad'da Filistin'e Destek Gösterisinde Araç Saldırısı: 2 Ölü
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Filistin'e destek için kurulan kamp alanında bir aracın göstericilerin arasına dalması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti. İslamabad polisi, aracın kamptaki birkaç kişiyi ezip kaçtığını ve şoförün gözaltına alındığını açıkladı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir aracın Filistin'e destek için kurulan kamp alanındaki göstericilerin arasına dalması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti.
İslamabad polisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kurulan kamp alanına bir kişinin aracıyla daldığını açıkladı.
Aracın kamptaki birkaç kişiyi ezip kaçtığını belirten polis, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve birkaç kişinin yaralandığını duyurdu.
Aracı kullanan şoförün gözaltına alındığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
İslamabad Emniyeti önünde gösteri düzenleyen onlarca Cemaat-i İslami Partisi destekçisi ise olayın "planlı eylem" olduğunu savundu.