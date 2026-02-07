Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 36'ya çıktı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) tarafından, başkent İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini belirten yetkililer, bazı yaralıların ise durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Gazeteye konuşan kaynaklar ise ön soruşturma sonucunda şüphelinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Afganistan'a birçok kez seyahat ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Associated Press'in (AP) haberinde ise söz konusu saldırıyı terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir grubun üstlendiği ifadesi yer aldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide patlama meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybettiği ve 169 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirtmişti.