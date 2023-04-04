İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı İngiltere Bölgesi, Londra'da iftar programı düzenledi

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (İCMG) İngiltere Bölgesi tarafından başkent Londra'da iftar programı düzenledi.

İCMG İngiltere Bölgesi Başkanı Ubeyde Bilaloğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar organizasyonuna, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Camden Belediye Başkanı Nasim Ali ile Hackney Belediye Meclis Üyesi ve Sözcüsü Humaira Garasia'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bilaloğlu, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının mutluluk ve kutlama ayı olduğunu, ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl ramazanın buruk geçtiğini dile getirdi.

Bilaloğlu, "Ne yazık ki bu yıl Türkiye ve Suriye'de dünya tarihinin en büyük depremlerinden biri olan ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği depremin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüzlerce, binlerce insan yaralandı. Milyonlarca insan ne yazık ki evsiz kaldı ve yerinden edildi." diye konuştu.

İslam ümmeti olarak Türkiye'nin acısını derinden hissettiklerini dile getiren Bilaloğlu, İCMG'nin, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği aracılığıyla depremin hemen ardından yaraları sarmak için yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Bilaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Organizasyonumuz toplamda 23 milyon avronun üzerinde yardım topladı. Biz sadece para ya da mal göndermiyoruz. Etkilenen tüm şehirlerde lojistik depolarımız var ve buradan tüm yardımlarınızı koordineli ve etkili şekilde dağıtıyoruz. Ayrıca mobil kliniklerimiz de var. Bir mobil fırınımız var ve evsizler için konteynır köyler yapmak üzere 10 milyon avronun üzerinde bir bütçe ayırdık."

Teşkilatın İngiltere Bölge Başkanı Bilaloğlu, konuşmasında ayrıca, iftar programına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Aynı zamanda, farklı dinlere, farklı milletlere ve kültürlere bu kadar hoşgörülü bir ülkede yaşamak da büyük bir onur." ifadesini kullandı.

-"İnşallah kısa sürede bütün yaraları saracağız"

İftar etkinliğine katılan Büyükelçi Ertaş da bu organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, davet için İCMG'ye teşekkür etti.

Ertaş, "Yurt dışında ramazanı yaşamak kolay değil. Memleketimizdeki o güzel atmosferi buralarda yaşatmak herkesin harcı değil. Dolayısıyla buradaki derneklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız ve iyi ki böyle gecelerle bize bu güzel günleri yaşatıyorsunuz." dedi.

Koray Ertaş, konuşmasında, Türkiye'deki depremlerin ardından bölgeye yönelik yapılan yardımlardan ötürü de teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bunların hepsi aslında bizim medeniyetimizin bize bıraktığı mirasın sonucu. Şükürler olsun böyle bir medeniyetin mensuplarıyız. İnşallah kısa sürede memleketimiz ayağı kalkacak, bütün yaraları saracağız."

İftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla sona erdi.