İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye Büyük Çamlıca Camisi ile önemli bir eser kazandırıldığını dile getirdi.

Ersoy, Büyük Çamlıca Camisi'nin müze ile birlikte eksiklerinin tamamlandığını belirterek, "Camimizi sadece bir ibadet alanı olmaktan çıkarıyoruz. Bir kültür ve sanat merkezi olarak da hizmet etmesini sağlamış oluyoruz. Bu bağlamda emeği geçen Milli Saraylarımız başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın müzelerine teşekkür borçluyuz. Önemli olan İslam kültürümüzü, medeniyetimizi gelecek nesillerimize en doğru şekilde aktarmak ve sahip çıkılmasını sağlamaktır." dedi.

Müzenin sadece Türkiye'ye ait olmadığının altını çizen Bakan Ersoy, " Müze, örnek bir camide hem Türkiye'nin en büyük camisinde hem de dünyanın sayılı camilerinden birinde yer alıyor. Aynı zamanda yurt dışından ülkemizi ziyaret eden birçok yabancı turistin de ilgi odağı olan bir noktadayız. (Müze) İslam medeniyetimizi anlatmak açısından da çok önemli bir işlev üstlenmiş olacak. Yine bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Toplam 10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.