İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim planına tepki Açıklaması

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler için yeni yerleşim birimi planını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin yerleşim politikalarıyla uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarını açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "İİT Genel Sekreterliği, işgal güç İsrail'in Doğu Kudüs'ün güneyindeki Sur Bahir beldesi toprakları üzerinde 1446 yeni konut inşa etme kararını kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

BMGK'ye aldığı kararlara karşı sorumluluklarını yerine getirerek, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprağı Doğu Kudüs'te yürüttüğü yerleşim politikalarını durdurma çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası topluma ayrıca İsrail'in Filistin halkı, toprağı ve kutsallarına yönelik tüm ihlallerinin önüne geçme çağrısında bulunuldu.

İsrailli sivil toplum örgütü "Barış Şimdi"den yapılan açıklamada, "İsrail İçişleri Bakanlığına bağlı Bölgesel Planlama ve İnşaat Komitesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyindeki Filistin mahalleleri Sur Bahir ve Beyt Safafa'nın ortasında yer alan bölgede yaklaşık 1446 konut, Beit Safafa içinde yer alan bölgeye de 473 konutun inşası için ilk onayı verdiği" belirtilmişti.

İsrailli ilgili sivil toplum kuruluşlarının raporlarına göre, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu ve yoğun yasa dışı yerleşim faaliyetleri yürüttüğü Doğu Kudüs'te yaklaşık 230 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.