İslam İşbirliği Teşkilatından, Filistin halkına 'uluslararası koruma sağlanması' çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınayarak, uluslararası topluma, Filistin halkına uluslararası koruma sağlama çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde 25 Filistinlinin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınandı.

Açıklamada, İsrail'in saldırısı "iğrenç bir suç" ve "uluslararası hukuk ile uluslararası insan haklarının alenen ihlali" olarak değerlendirildi.

Filistin halkına yönelik saldırıların, savaş suçlarının devam etmesi ve tırmandırılmasının sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), savaş suçlarından sorumlu olanları yargılamak için prosedürleri hızlandırma çağrısında bulundu.

Açıklamada, uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenmesi ve devam eden İsrail saldırılarını durdurmak için acilen harekete geçmesi, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'i uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymaya zorlaması çağrısını yineledi.

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti. İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bugüne kadar aralarında Gali'nin de yer aldığı İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 ismi öldürdü.

İsrail ordusunun saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26'ya, yaralı sayısı ise 80'e yükselmişti.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı. İsrail, Adnan'ın naaşını ailesine teslim etmeyi reddetmişti.