İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ 'AŞI VE İLAÇ' GÜNDEMİYLE İSTANBUL'DA TOPLANDI

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, İslam işbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi devletlerle pandemiden öğrenilmiş dersler doğrultusunda, yeni bir iş birliği konusunda uzlaşmak istediklerini söyledi. Tolunay "İİT ülkelerinde ve dünyada oldukça önem arz eden, yeni, kaliteli, etkili ve güvenli aşı ve ilaçlara erişimin, direk muhataplarıyla görüşülmesinin, toplumlarımızın ortak çıkarlarına önemli katkılar sunacağına olan inancımız tamdır" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Devletleri, Ulusal Düzenleyici İlaç Otoriteleri Başkanları ikinci toplantısı İstanbul'da başladı. Toplantıya Sağlık Bakan Yardımcısı Doç.Dr.Tolga Tolunay, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Tolga Karakan ve İİT üye devletlerinden çok sayıda temsilci katıldı. Bakan Yardımcısı Tolunay, açılış konuşmasına geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşayan Pakistan ve Nijer halkına taziye dileklerinde bulunarak başladı. İlk toplantının 2018 yılında Endonezya'da gerçekleştirildiğini belirten Tolunay, "Pandemi öncesinde bu alana öncülük eden Endonezyalı dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizde bu toplantının ikincisine ev sahipliği yaparak, hem ilk toplantının çıktıları üzerine sürdürülebilirliği sağlamak, hem de pandemiden öğrenilmiş dersler doğrultusunda üye ülkelerle yeni bir işbirliği vizyonunda uzlaşmak gayesi taşıyoruz. İİT ülkelerinde ve dünyada oldukça önem arz eden yeni, kaliteli, etkili ve güvenli aşı ve ilaçlara erişimin direk muhataplarıyla görüşülmesinin, toplumlarımızın ortak çıkarlarına önemli katkılar sunacağına olan inancımız tamdır" dedi.

"HEDEFİMİZ ULUSLARARASI ÜYELİKLERİN SAYISINI ARTTIRMAK"

Toplantıda konuşan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Tolga Karakan, İİT üye devletleriyle birlikte ilaç otoritelerinin nasıl güçlendirebileceği üzerinde durulduğunu belirterek "İlaç alanındaki regülasyonları nasıl uyumlulaştırabileceğimizi, dünya nüfusunun yüzde 25'ini kapsayan bu coğrafyadaki insanlara, nasıl daha iyi, kaliteli, güvenli ilaç ve aşı temin edebileceği konusunda toplantılar düzenliyoruz. Üye ülkelerle beraber iş birliklerini konuşuyoruz. Kurumumuzun birçok uluslararası üyelikleri var. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü üyelik süreci devam ediyor. Bu üyeliklerle beraber endüstrimiz biraz daha güçleniyor. Ülkemizde ruhsatlandırdığımız ilaçların diğer ülkelerde de kabul görmesini sağlıyoruz. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bölgesinde çok etkili bir kurum. Bizim ruhsatlandırdığımız ve fiyatlandırdığımız ilaçlar, Ortadoğu coğrafyası, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika tarafından da güvenli kabul ediliyor, kabul görüyor. Bu anlamda Kurum, ilaç endüstrisinde çok önemli bir yere sahip. Şu an hedefimiz bu uluslararası üyeliklerin sayısını arttırmak, endüstrimizi daha ileri götürmek. En büyük amacımız bu" diye konuştu.

Toplantıda birçok ilaç ve medikal teknoloji firması temsilcisi de stant açtı. Katılımcılar da stantları ziyaret ederek firma temsilcileriyle sohbet etti. Toplantı iki gün sürecek.