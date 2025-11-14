İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'ye askeri kargo uçağı kazası nedeniyle taziye mesajı iletti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, yayımladığı taziye mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve Türkiye halkına en içten başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti.

İİT'nin bu acı olay karşısında Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Taha, kazadan duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.