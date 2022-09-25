İslam İşbirliği Teşkilatı, Kabil'de 7 kişinin öldüğü cami saldırısını kınadı Güncel Haberler İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 23 Eylül'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7 kişinin öldüğü cami saldırısını kınadı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 23 Eylül'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7 kişinin öldüğü cami saldırısını kınadı. İİT'den yapılan açıklamada, İİT Genel Sekreterliğinin Kabil'deki Vezir Ekber Han Cami önünde cuma namazı çıkışı düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu belirtildi. İİT'nin Afganistan genelinde masum sivillerin hayatını kaybettiği saldırıları kınadığı kaydedilen açıklamada, cuma günkü söz konusu saldırının ülkedeki kırılgan güvenlik ortamının bu şekilde devam edemeyeceğinin göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Afganistan'daki yetkililere bu tür saldırılar konusunda önceden tedbir alması ve Afgan halkının güvenliğini sağlamak için daha kararlı adımlar atması çağrısı yapıldı. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Cami önünde 23 Eylül'de cuma namazı çıkışı düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi de yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Semiz Afganistan Kabil Cami Güncel Haberler

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