İslam İşbirliği Teşkilatı, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını şiddetle kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bakanların yanı sıra milletvekilleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarına tepki gösterildi.

Fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusunda dini ayinlerle ihlallerini sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlarla uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğine vurgu yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşü" ile Aksa'ya yönelik baskınların şiddetle kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgal altındaki Kudüs kenti, 1967 sınırlarındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. İşgalci İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik tüm karar ve uygulamaların ise uluslararası hukuk gereği geçersizdir."

Dünyadaki tüm Müslümanları kışkırtan Mescid-i Aksa'ya yönelik sistematik baskınların yol açacağı sonuçlardan İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu açıklamada, bu tür eylemlerin bölgenin istikrarını etkileyen radikalizmi beslediğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, İsrail'in Filistin topraklarındaki Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına yönelik ihlallere karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla düzenlenen provokatif "bayrak yürüyüşü" dolayısıyla fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah ve öğlen saatlerinde iki ayrı seferde toplam 1262 fanatik Yahudi yerleşimci Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemişti.

Aşırı sağcı Celile ve Necef Bölgesi Kalkınma Bakanı ???????Yitzhak Wasserlauf, Likud Partisi'nden milletvekilleri Ariel Kallner, Dan Illouz, eski Likud Milletvekili Yahuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenler arasında yer almıştı.

Likud Partisi'nden Ulaştırma Bakanı Miri Regev de sabah saatlerinde İsrail bayrakları taşıyan bir grupla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü"ne katılmıştı.