İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli mahkumun hayatından endişeli

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), kanser hastası Filistinli mahkum Ebu Hamid ve İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin sağlık durumundan derin endişe duyduğunu açıkladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), kanser hastası Filistinli mahkum Ebu Hamid ve İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin sağlık durumundan derin endişe duyduğunu açıkladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, uluslararası ve hukuk kuruluşlarına İsrail hapishanesindeki Filistinli kanser hastası Ebu Hamid'in serbest bırakılması için derhal müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İİT Genel Sekreterliğinin tedavi hakkı ve temel haklardan mahrum bırakılan kanser hastası Filistinli mahkum Ebu Hamid ve İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin sağlık durumuyla ilgili derin endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İİT'nin İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto etmek için açlık grevine başlayan onlarca Filistinliyi desteklediği ve onlarla dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Ofer Cezaevi'ndeki 30 Filistinli tutuklunun Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevine başladığı belirtmişti.

Ebu Hamid'in sağlık durumu kritik

Filistin Esirler Cemiyetinden 10 Eylül'de yapılan açıklamada, son evre akciğer kanseri olan tutuklu Nasır Ebu Hamid'in (50) durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Ebu Hamid'in "son günlerinde serbest bırakılmasının" tavsiye edildiği bir rapor bulunmasına rağmen hala serbest bırakılmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail Hapishaneleri İdaresi "hasta mahkumların hastaneye sevkini ve tıbbi muayenesini kasten ertelemekle" suçlanmıştı.

Esirler Cemiyeti, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 231 Filistinliden 73'ünün ölüm nedeninin "tıbbi ihmal" olduğunu belirtmişti.