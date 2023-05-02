İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistinli tutuklunun ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın açlık grevinin 87. gününde hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik uygulamaları kınandı.

Açıklamada, "İİT, Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın işgal hapishanelerinde tıbbi ihmal politikası sonucu hayatın kaybetmesinden tamamen işgal gücü İsrail'i sorumlu tutuyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Filistinli tutuklulara yönelik keyfi uygulamaları ve insanlık dışı muamelesinin kınandığı açıklamada, tutukluların uluslararası anlaşma ve sözleşmelerden kaynaklanan temel haklardan mahrum bırakıldığı kaydedildi.

İİT'nin Filistinli tutuklulara yönelik desteğine vurgu yapılan açıklamada, "İİT, Filistinli tutukluların haklarının korunması için yetkili uluslararası kuruluşlardan acil müdahalede bulunmasını, sürdürdüğü hak ihlallerini durdurması ve tutukluları serbest bırakması için işgal gücü İsrail'e baskı yapmasını talep etti." ifadesine yer verildi.

Adnan, 87 gündür açlık grevindeydi

Filistinli 44 yaşındaki tutuklu Hıdır Adnan, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Filistinli direniş grupları, Adnan'ın, bugün erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.

Defalarca İsrail'in keyfi tutuklamalarına maruz kalan Adnan, 2004 yılında 25 gün, 2012'de 66 gün, 2015'te 56 gün, 2018'de 58 gün ve 2021'de 25 gün süren açlık grevinde bulunmuştu.

Filistin Mahkumlar ve Eski Mahkumlar Komisyonu verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 700'ü hasta 4 bin 900 tutuklu bulunuyor.

Bunların 31'i kadın, 160'ı 18 yaş altı çocuk, 1000'den fazlası da kendisine bir suçlama yöneltilmemiş, hakim karşısına çıkmamış ve tutukluluk süresi belli olmayan "idari tutuklulardan" oluşuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.