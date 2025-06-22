İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Özel Oturumu Sona Erdi

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İstanbul'da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu dahilinde İran'ın talep ettiği özel oturum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 90 dakika sürdü.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde sona erdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum yapıldı.

Bakan Fidan'ın başkanlık ettiği özel oturum 90 dakika sürdü.

Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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