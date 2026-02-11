"İit 2. Ulaştırma Bakanları Toplantısı", İstanbul'da Düzenlenecek

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 2'nci Ulaştırma Bakanları Toplantısı (İİT)" kapsamında üye ülke bakanlarıyla bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İİT üyesi ülkelerin ulaştırma bakanları, 40 yıl aradan sonra İstanbul'da bir araya gelecek. 11–12 Şubat tarihlerinde düzenlenecek İİT 2. Ulaştırma Bakanları Toplantısı kapsamında, üye ülkeler arasında ulaştırma alanındaki iş birliği imkanları ve ortak projeler ele alınacak.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Uraloğlu, "Toplantı, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasında ulaştırma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve mevcut projelerin değerlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu'nun program kapsamında ikili ve çok taraflı temaslarda bulunacak. Bu çerçevede, Türkiye, İran ve Özbekistan arasında üçlü formatta bir toplantı gerçekleştirilecek.

Uraloğlu'nun, Fas, Cibuti, Moritanya, Brunei, Bosna Hersek, İran, Suudi Arabistan, Libya, Kamerun, Fildişi Sahilleri ve Sudan ulaştırma bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Fildişi Sahilleri ile yapılacak görüşme kapsamında Afrika Mutabakat Zaptı'na Katılım Belgesi'nin imzalanması öngörülüyor.