İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan: "Bu yıla has İslam Gençlik Ödülleri'ni anons edeceğiz"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, bu yıla özel olarak İslam Gençlik Ödülleri organizasyonu düzenleyeceklerini ve ödülleri Türkiye'de vermek istediklerini söyledi.

Ayhan, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen "2025 Gençlik Başkenti" etkinlikleri kapanış programı çerçevesinde, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl İslam İşbirliği Gençlik Başkenti programını Marakeş'te yaptıklarına işaret eden Ayhan, "Marakeş tabi hilafet başkentlerinden bir tanesi. Tarihte aynı zamanda Kadi İyaz gibi, İmam Cezuli gibi çok büyük İslam alimlerinin çıktığı bir şehir." dedi.

Marakeş'in bu anlamda hem çok ciddi kültürel ve manevi altyapıya hem de tarihi arka plana sahip olduğunu belirten Ayhan, aynı zamanda bugün tüm dünyanın ziyaret etmek istediği, insanların ziyaret ettiğinde gerek renkleri gerek kokusu gerek lezzetleriyle kendine ait bir şeyler bulduğu, çok gözlü bir şehir olduğunu ifade etti.

Ayhan, kendilerinin de 2025 yılında Marakeş'te olmaktan çok mutlu olduklarını, buraya bugüne kadar yaklaşık 65 ülkeden gençleri getirdiklerini belirtti.

Marakeş'te her yıl "gençlik ve barış forumu" gerçekleştirilecek

İslam İşbirliği Gençlik Başkenti programının kapanışında 35 ülkeden delegasyonları ağırladıklarını aktaran Ayhan, "Marakeş'te 3 gün boyunca gençlerimiz barışı, demokrasiyi ve geleceğe nasıl hazırlanmaları gerektiğini tartıştılar, konuştular." dedi.

ICYF Başkanı Ayhan, kapanış programıyla 2025 Marakeş Gençlik Başkenti etkinliklerini tamamladıklarını ancak bundan sonra her yıl bu kentte bir gençlik ve barış forumu gerçekleştireceklerini kaydetti.

Mart ayında "2025 İslam İşbirliği Gençlik Başkenti" açılış programını yaptıklarına işaret eden Ayhan, "O günden bugüne kadar da sanat yarışması, kültürel yarışma ve etkinlikler, bilimsel sempozyumlar gerçekleştirdik. Marakeş'te çok bereketli bir yılı kapatmış olduk." diye konuştu.

2026 Gençlik Başkenti programı heyecanı

ICYF'nin "gençlik başkenti programlarının" ilkini 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirdiklerini anlatan Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs eş-Şerif başkentimiz olmuştu 2018 yılında. 2019 yılında da Katar'ın başkenti Doha'daydık, 2020-2021'de Bangladeş Dakka'daydık, 2022'de Kazan Tataristan'da ümmetin en kuzey ucuna gitmiştik. 2023 yılında Afrika'ya geldik, sonra 2024'te özgürleşen Şuşa'ya 'Gençlik Başkenti' unvanını vermiştik. Şuşa'da gençlik başkent programı kutlamıştık. Bugün de hamdolsun Marakeş'te 2025 yılını tamamlamış olduk."

2026 Gençlik Başkenti için oldukça heyecanlı olduklarını dile getiren Ayhan, "Çok ciddi aday ülkeler var. Şu anda hala seçim aşamasında olduğumuz için açıklayamıyoruz. Ama umuyorum ki 2026'da da çok güzel, çok keyifli ve hem kültürel anlamda hem tarihi anlamda hem de barış işbirliği ve kalkınma anlamında gençlere faydası olacak." şeklinde konuştu.

Çok güzel İslam şehirlerinden birinde bir arada olacaklarını söyleyen Ayhan, tüm katılımcı ülkelere teşekkür etti.

2025 yılı ICYF için çok bereketli geçti

ICYF olarak 2025 yılını çok bereketli geçirdiklerini, İslam Finans Zirvesi'ni ikinci kez İstanbul'da gerçekleştirdiklerini kaydeden Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Büyük Gençlik Ödülü'nü takdim ettiklerini hatırlattı.

Bu yıl içinde kalkınma zirveleri, yatırım zirveleri ve diplomasi akademileri gerçekleştirdiklerine işaret eden Ayhan, model İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) hem zirvelerini hem bölgesel programlarını yaptıklarını, yıl sonuna kadar da Pakistan ve Suudi Arabistan'da programlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Ayhan, ICYF olarak 2026 yılında daha yoğun programlarla faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Bir yandan da "modern İİT örgütlenmesini" artırma çabalarına yoğunlaşacaklarını vurgulayan Ayhan, şöyle konuştu:

"Bu yıla has olarak da İslam Gençlik Ödülleri'ni anons edeceğiz ve Türkiye'de bunu vermek istiyoruz. Bundan sonra 2026'dan itibaren de artık temel mottomuz Geleceğe Hazır Gençlik olarak belirlendi. Dolayısıyla gençliğimizin geleceğe hazırlanmasıyla alakalı hem ekonomik hem kültürel hem öz değerleri itibarıyla yeni programlarımızla beraber 2026'ya inşallah bismillah diyeceğiz."

"Soykırımcının hesap vermesi ile alakalı taleplerimiz olacak"

Gazze Mahkemesi'ndeki rollerine vurgu yapan ICYF Başkanı Ayhan, "Özellikle Gazze Mahkemesi'nin malumunuz biz sponsoruyduk ve Gazze Mahkemesi'nden çok ciddi, çok kapsamlı çok önemli bir tarihi karara imza atıldı geçtiğimiz ekim ayı içerisinde." dedi.

Gazze Mahkemesi'nin bu kararını 23 Aralık'ta Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'e takdim edeceklerini aktaran Ayhan, daha sonra sırayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Malezya Başbakanı'na, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a ve diğer üye ülke liderlerine bu kararı arz edeceklerini belirterek, "Bu kararlar doğrultusunda soykırımcının adalet önüne getirilmesi, hesap vermesi ile alakalı taleplerimiz olacak." dedi.

Dünyadaki tüm üniversitelerde bu programlarını gerçekleştirmeye gayret edeceklerini belirten Ayhan, "Üye ülkelerin yöneticilerine yine Birleşmiş Milletler (BM) marjındaki etkinliklerde, programlarda, gerek Cenevre'de gerek New York'ta Gazze Mahkemesi oturumları yaparak bu kararı anlatıp dünyadaki milyarlarca insanın talep ettiği soykırımcının adalet önünde hesap vermesi talebini dillendirmiş olacağız." diye konuştu.