İslam İşbirliği Gençlik Forumu 20. Yılını İstanbul'da Kutladı

?İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) kuruluşunun 20. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'da kutlama etkinliği düzenlendi.

ICYF Genel Merkezi'ndeki etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İran, Filistin, Suudi Arabistan, Kamerun, Sudan, Azerbaycan ve KKTC'den üst düzey temsilciler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yöneticileri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ICYF'nin 20 yıl boyunca yaptığı çalışmalarla ilgili video gösterildi.

Burada konuşan Eminoğlu, İİT Gençlik Stratejisi'nin farklı sütunlarında gerçekleştirdikleri projelerden dolayı ICYF'yi takdir etti.

Eminoğlu, "ICYF, İslam dünyasının gençlerini güçlendirme doğrultusundaki büyük hedefini gerçekleştirme yolunda önemli aşama kaydetmiştir." dedi.

Türkiye'nin ICYF'nin çalışma ve faaliyetlerine büyük önem atfettiğini vurgulayan Eminoğlu, "Gençlerimizi her alanda güçlendirmemizin sürdürülebilir kalkınmanın en önemi parametrelerinden biri olduğu unutulmamalıdır. Türkiye, bu anlayışla birlikte önümüzdeki süreçte ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla birlikte ICYF'ye maddi ve manevi desteğini sürdürmeyi taahhüt etmektedir." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kendilerinin de tüm tesis ve imkanlarını İslam dünyası gençlerine açık tutarak ICYF'ye gereken desteği verdiklerini belirtti.

ICYF, 23 milyondan fazla gence ulaştı

ICYF Başkanı Taha Ayhan da bugünün ICYF için tarihi bir gün olduğunu belirterek "yeni nesil liderleri, yenilikçileri ve geleceğin dönüştürücülerini" hazırladıklarını söyledi.

Türkiye'nin ICYF Sekretaryasına oldukça cömert ev sahipliği yaptığını, Azerbaycan'ın ICYF'nin Bakü'deki Avrasya Bölgesel Merkezi'ne mali ve lojistik olarak destek olduğunu kaydeden Ayhan, Suudi Arabistan'a da desteği nedeniyle teşekkür etti.

Ayhan, ICYF'nin, 2004'te kuruluşundan bu yana İİT üyesi ülkelerde gençlerin güçlendirilmesi konusunda önemli rol oynadığının altını çizerek ülkede 200'den fazla üniversiteyle kurduğu ortaklıklar sayesinde gençlerin kapasite geliştirmesini ve etkili işbirliklerini teşvik ettiğini dile getirdi.

ICYF Online Akademi'nin başarılı şekilde hayata geçirilmesinin önemli bir kilometre taşını işaret ettiğini belirten Ayhan, 2025'te gençlerin liderlik becerilerini daha da geliştirmek için yeni modüller ve müfredatlar başlatılacağını aktardı.

ICYF'nin farklı kıtalardaki gençlerin sorunları için çeşitli programlar uyguladığını hatırlatan Ayhan, "2019'da 13 ülkede 36 programla başlayarak, 2,8 milyon genci dahil ederek, 2024 yılına kadar 25 ülkede uygulanan 228 program aracılığıyla toplam 23 milyondan fazla gence ulaşarak katlanarak büyüdük. Bu inanılmaz ilerleme, gençleri güçlendirme konusundaki sürekli kararlılığımızı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Ayhan, 2024'te İslam İşbirliği Gençlik Başkenti Ulusal Programı'nın 10'uncusunu Azerbaycan'ın Şuşa kentinde kutladıklarını belirterek, "2025 yılı gençlik başkenti olan Fas'ın muhteşem şehri Marakeş'e herkesi davet etmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

ICYF Başkanı Ayhan, "ICYF, Filistinli gençlerin seslerini yükseltmeye, haklarını savunmaya ve dünya çapında dayanıklılıklarını vurgulayan girişimleri desteklemeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

İran Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Ali Reza Rahimi, birlikte daha güçlü olduklarını belirterek, "Geleceğe inanıyoruz ve gençlere yatırım yapmak en iyi yatırımdır. Bir gün, yeni nesil liderler dünyayı daha iyi hale getirecek. Biz buna inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle ICYF Online Akademinin lansmanı yapıldı.

Kurdele kesiminin ardından ICYF ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında mutabakat zaptı imzalandı.