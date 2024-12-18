Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
Esad'ı devirip Bahçeli'ye geldiler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu 20. Yılını İstanbul'da Kutladı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu 20. Yılını İstanbul'da Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) 20. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, gençlerin güçlendirilmesi ve ICYF'nin uluslararası alanda yaptığı çalışmalar vurgulandı. ICYF Başkanı Taha Ayhan, forumun 23 milyondan fazla gence ulaştığını belirtti.

?İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) kuruluşunun 20. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'da kutlama etkinliği düzenlendi.

ICYF Genel Merkezi'ndeki etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İran, Filistin, Suudi Arabistan, Kamerun, Sudan, Azerbaycan ve KKTC'den üst düzey temsilciler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yöneticileri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ICYF'nin 20 yıl boyunca yaptığı çalışmalarla ilgili video gösterildi.

Burada konuşan Eminoğlu, İİT Gençlik Stratejisi'nin farklı sütunlarında gerçekleştirdikleri projelerden dolayı ICYF'yi takdir etti.

Eminoğlu, "ICYF, İslam dünyasının gençlerini güçlendirme doğrultusundaki büyük hedefini gerçekleştirme yolunda önemli aşama kaydetmiştir." dedi.

Türkiye'nin ICYF'nin çalışma ve faaliyetlerine büyük önem atfettiğini vurgulayan Eminoğlu, "Gençlerimizi her alanda güçlendirmemizin sürdürülebilir kalkınmanın en önemi parametrelerinden biri olduğu unutulmamalıdır. Türkiye, bu anlayışla birlikte önümüzdeki süreçte ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla birlikte ICYF'ye maddi ve manevi desteğini sürdürmeyi taahhüt etmektedir." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kendilerinin de tüm tesis ve imkanlarını İslam dünyası gençlerine açık tutarak ICYF'ye gereken desteği verdiklerini belirtti.

ICYF, 23 milyondan fazla gence ulaştı

ICYF Başkanı Taha Ayhan da bugünün ICYF için tarihi bir gün olduğunu belirterek "yeni nesil liderleri, yenilikçileri ve geleceğin dönüştürücülerini" hazırladıklarını söyledi.

Türkiye'nin ICYF Sekretaryasına oldukça cömert ev sahipliği yaptığını, Azerbaycan'ın ICYF'nin Bakü'deki Avrasya Bölgesel Merkezi'ne mali ve lojistik olarak destek olduğunu kaydeden Ayhan, Suudi Arabistan'a da desteği nedeniyle teşekkür etti.

Ayhan, ICYF'nin, 2004'te kuruluşundan bu yana İİT üyesi ülkelerde gençlerin güçlendirilmesi konusunda önemli rol oynadığının altını çizerek ülkede 200'den fazla üniversiteyle kurduğu ortaklıklar sayesinde gençlerin kapasite geliştirmesini ve etkili işbirliklerini teşvik ettiğini dile getirdi.

ICYF Online Akademi'nin başarılı şekilde hayata geçirilmesinin önemli bir kilometre taşını işaret ettiğini belirten Ayhan, 2025'te gençlerin liderlik becerilerini daha da geliştirmek için yeni modüller ve müfredatlar başlatılacağını aktardı.

ICYF'nin farklı kıtalardaki gençlerin sorunları için çeşitli programlar uyguladığını hatırlatan Ayhan, "2019'da 13 ülkede 36 programla başlayarak, 2,8 milyon genci dahil ederek, 2024 yılına kadar 25 ülkede uygulanan 228 program aracılığıyla toplam 23 milyondan fazla gence ulaşarak katlanarak büyüdük. Bu inanılmaz ilerleme, gençleri güçlendirme konusundaki sürekli kararlılığımızı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Ayhan, 2024'te İslam İşbirliği Gençlik Başkenti Ulusal Programı'nın 10'uncusunu Azerbaycan'ın Şuşa kentinde kutladıklarını belirterek, "2025 yılı gençlik başkenti olan Fas'ın muhteşem şehri Marakeş'e herkesi davet etmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

ICYF Başkanı Ayhan, "ICYF, Filistinli gençlerin seslerini yükseltmeye, haklarını savunmaya ve dünya çapında dayanıklılıklarını vurgulayan girişimleri desteklemeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

İran Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Ali Reza Rahimi, birlikte daha güçlü olduklarını belirterek, "Geleceğe inanıyoruz ve gençlere yatırım yapmak en iyi yatırımdır. Bir gün, yeni nesil liderler dünyayı daha iyi hale getirecek. Biz buna inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle ICYF Online Akademinin lansmanı yapıldı.

Kurdele kesiminin ardından ICYF ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
img

Kameralar karşısında söyleyemedikleri ortaya çıktı
img

Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
img

Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 18 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep'in ismi değişecek mi? Gaziantep yeni adı ne olacak? Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.