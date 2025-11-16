İslam Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu İstanbul'da Devam Ediyor

Beytül Hikme İslam Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "İslam Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu" son gününde İstanbul'da devam ediyor.

Bahariye Mevlevihanesi'ndeki sempozyumun üçüncü gününde, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vejdi Bilgin'in başkanlığındaki "Gelecek ve Radikalizm Arasında Bilgi ve Hakikat" başlıklı oturumda Kırklareli Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Mikail İpek, İstanbul Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Dr. Feyza Işık Güler, Tefekkür Kelam Araştırmaları Merkezinden Melihşah Sezen sunum yaptı.

Oturumda akademisyenler, dini radikalizmin kökeni, İslam düşüncesinin yeniden inşası, çağdaş İslam düşüncesinde geleneksellik konularını verilen örneklerle ele aldı.

Yurt içinden ve dışından 38 bilim insanının katılımıyla düzenlenen sempozyumun son günündeki oturumlarda "Maslahatın Şerilik Kriteri Olarak Konumu", "Muallim-i Sani Farabi'den Muallim-i Salis'e İslam Felsefesi İçin İkinci Bir Başlangıç Noktası Tespit Etmek", "Yeni Bir İslam Düşüncesinin İmkanı ve İmkansızlığı", "İslam Düşüncesinin Yeniden İnşasında Siyerin Konumu", "Ortodoksi Heteredoksi Bağlamında Dini Söylemde Kırılmalar", "İslam Düşüncesinde Metodoloji Sorunu" ele alınacak.

Oturumlarda "Türkiye Dindarlığının Sosyo-Politik Veri Analizi-Nesnellik ve Sürekli Çekişme Alanı", "Orta Doğu'da İslam Düşüncesinin Güncel Temsil Sorunları", "Aile Kurumunun Sekülerleşmesi: Nikah, Cinsellik ve Boşanma Ekseninde Bir Analiz", "Kurucu ve Koruyucu Aile Değerlerinin Sekülerleşmesi: Mahremiyet, Sadakat, Sevgi, Emanet ve Kanaat Kavramları Üzerinden Bir İnceleme", "Seküler-Laik Anlayış ve 'Siz, Dünyanızın İşini Daha İyi Bilirsiniz' Hadisi", "Küresel Krizin Kaynağı Olarak Mülkiyet Paradigması ve Sürdürülebilir Bir Alternatif Olarak İslami İktisat" konuları konuşulacak.

Oturumların ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin'in sonuç bildirgesini sunmasıyla sempozyum sona erecek.