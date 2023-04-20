İslam dünyasında birçok ülke Ramazan Bayramı'nı cuma günü kutlayacak

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Mısır, Filistin, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Sudan, Ürdün ve Irak Ramazan Bayramın'ı cuma günü kutlayacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Şevval ayının hilalinin görülmesi üzerine cuma gününün bayramın ilk günü olduğunu duyurdu.

Katar, BAE, Yemen, Bahreyn, Mısır, Filistin, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Sudan, Ürdün ve Irak'taki yetkili mercilerden yapılan açıklamalarda, 20 Nisan'ın ramazan ayının son günü olarak tespit edildiği ve 21 Nisan'ın Şevval ayının ilk günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacağı belirtildi.

Öte yandan İran, Umman, Fas ve Libya'daki merciler, Şevval ayı hilalinin görülemediği için ramazan ayının 30 güne tamamlanacağını, 21 Nisan cuma gününün ramazan ayının son günü olduğunu ve Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan cumartesi günü kutlanacağını açıkladı.

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi ülkelerinde görülmesini esas alması nedeniyle bayram farklı günlerde kutlanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.