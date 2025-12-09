İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatından yapay zeka gelişmelerini ölçme endeksi

İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ICESCO), üye ülkelerde yapay zeka alanında yaşanan gelişmeleri ölçmek üzere bir endeks hazırlandığını açıkladı.

ICESCO ve Azerbaycan Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşmayla "ISESCO İslam Dünyasında Yapay Zeka Endeksi" projesinin geliştirildiği, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen yapay zeka konferansında duyuruldu.

ICESCO Genel Direktörü Salim bin Muhammed el-Malik, konferansta yaptığı konuşmada, endeksin üye ülkelerin yapay zeka politikası geliştirme süreçlerini destekleyeceğini ve bu alandaki yenilikleri teşvik edeceğini belirtti.

İslam dünyasından 9 ülkenin projeye destek verdiğini aktaran Malik, ICESCO üyesi ülkeler için projenin, "İslam Dünyası Yapay Zeka Riyad Şartı"nın uygulanmasına katkı sunacağını ifade etti.

Yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesinin 3 temel ilkenin belirlendiğine dikkati çeken Malik, bunları "eğitim sürecinin yapay zeka kullanımlarına uygun hale getirilmesi, kadınlar ve kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında gelişiminin sağlanmasının yanı sıra üye ülkelerde inovasyon ve üretkenlik için uygun bir ortamın sağlanması" olarak sıraladı.

ICESCO ve Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu (SDAIA), Eylül 2024'te yapay zeka alanında etik bir çerçeve oluşturma amacıyla İslam Dünyası Yapay Zeka Riyad Şartı'nın kabul edildiğini duyurmuştu. Bu anlaşma kapsamında, yapay zeka teknolojilerinin etik ilkelere uygun geliştirilmesi gerektiği üzerinde anlaşma sağlanmıştı.